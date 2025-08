Japão diz que investimentos nos EUA no âmbito de acordo comercial serão determinados pelos benefícios para Tóquio

TÓQUIO (Reuters) - Os US$550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos, prometidos pelo Japão no âmbito do acordo comercial firmado no mês passado entre Washington e Tóquio serão determinados pelo fato de eles também beneficiarem o Japão, disse o principal negociador de tarifas do país asiático na terça-feira.

Os comentários de Ryosei Akazawa foram feitos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, em entrevista à CNBC na terça-feira, comparou o investimento japonês prometido a "um bônus de assinatura que um jogador de beisebol receberia", acrescentando: "esse é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro para investir, como quisermos".

Washington fechou um acordo comercial com Tóquio em julho que estabelece uma taxa reduzida de tarifas sobre produtos japoneses, incluindo 15% para automóveis, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos japoneses destinados aos EUA.