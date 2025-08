Marinhas russa e chinesa destroem 'submarino inimigo' após ameaça de Trump

As Marinhas russa e chinesa praticaram a caça e a destruição de um submarino inimigo no Mar do Japão, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta quarta-feira, dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia aproximado dois submarinos nucleares norte-americanos da Rússia.

A Rússia disse que o exercício envolveu aeronave chinesa antissubmarino Y-8 e aviões Il-38 da Frota do Pacífico da Rússia, bem como tripulações de helicópteros.

"Como resultado de ações conjuntas eficazes, o submarino 'inimigo' foi prontamente detectado e destruído simuladamente", afirmou o Ministério da Defesa.