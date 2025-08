Papa Leão critica estratégia nuclear no 80º aniversário do bombardeio de Hiroshima

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão criticou nesta quarta-feira a "segurança ilusória" do sistema global de dissuasão nuclear, em um apelo no 80º aniversário do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos sobre a cidade japonesa de Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial.

Leão, o primeiro papa nascido nos EUA, disse em sua audiência semanal que a destruição em Hiroshima, que matou cerca de 78.000 pessoas instantaneamente, deveria servir "como um aviso universal contra a devastação causada ... por armas nucleares".