Premiê indiano visitará China pela primeira vez em sete anos em meio a tensões com EUA

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitará a China pela primeira vez em mais de sete anos, disse uma fonte do governo na quarta-feira, em mais um sinal de descongelamento diplomático com Pequim, à medida que as tensões com os Estados Unidos aumentam.

Modi irá à China para uma cúpula da organização de cooperação de Xangai (OCX) que começa em 31 de agosto, declarou à Reuters a fonte do governo com conhecimento direto do assunto. O Ministério das Relações Exteriores da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A viagem ocorrerá em um momento em que o relacionamento da Índia com os EUA enfrenta sua crise mais séria em anos, depois que o presidente Donald Trump impôs as tarifas mais altas entre os pares asiáticos sobre produtos importados da Índia e aplicou uma penalidade adicional de 25% sobre os produtos da Índia, dizendo que o país importa direta ou indiretamente petróleo russo.