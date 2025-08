Rússia atinge interconector de gás da Ucrânia para minar preparação para inverno, diz Kiev

Por Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia atacou uma estação de bombeamento de gás na região de Odessa, no sul da Ucrânia, usada em um esquema para importar GNL dos Estados Unidos e do Azerbaijão, minando os preparativos para o inverno, disseram autoridades ucranianas na quarta-feira.

O presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou que a infraestrutura de gás foi atacada no vilarejo de Novosilske, na fronteira com a Romênia, onde está localizado o interconector de Orlovka, por meio do qual a Ucrânia recebe gás pela rota Transbalcânica.