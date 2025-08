Rússia diz que Putin e Witkoff tiveram conversa "útil"; prazo das sanções de Trump se aproxima

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na quarta-feira que a Rússia havia atacado uma estação de bombeamento de gás no sul da Ucrânia, no que ele chamou de um golpe deliberado e cínico nos preparativos para a temporada de aquecimento no inverno. A Rússia disse que havia atingido a infraestrutura de gás que abastecia os militares ucranianos.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, disse na quarta-feira que é necessário um cessar-fogo total e uma cúpula de líderes. "A guerra precisa acabar e, por enquanto, isso é com a Rússia", postou ele no Telegram.