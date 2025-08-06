Soldado dos EUA é preso por tentar compartilhar informações sobre tanques com a Rússia

"A prisão de hoje é uma mensagem para qualquer pessoa que esteja pensando em trair os EUA -- especialmente os membros do serviço que juraram proteger nossa pátria. O FBI e nossos parceiros farão tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger os americanos e salvaguardar as informações confidenciais", disse o diretor assistente Roman Rozhavsky, da Divisão de Contrainteligência do FBI, em um comunicado.

Lee ainda não se pronunciou sobre as acusações, apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas. As informações sobre o advogado de Lee não estavam imediatamente disponíveis.

A promotoria acusa Lee, que possui uma autorização de segurança ultrassecreta, de tentar compartilhar informações sobre a operação e as vulnerabilidades do M1A2 Abrams, principal tanque de guerra dos EUA, com o governo russo em troca de cidadania russa.

No mês passado, Lee compartilhou um cartão SD que continha documentos e informações sobre o tanque e outras operações militares dos EUA com alguém que ele acreditava ser um oficial da inteligência russa. Os documentos continham dados técnicos que Lee não estava autorizado a fornecer e alguns estavam marcados como "Informações não classificadas controladas", de acordo com os promotores.

"Os soldados que violarem seu juramento e se tornarem ameaças internas serão absolutamente capturados e levados à justiça, e continuaremos a proteger o pessoal do Exército e a proteger os equipamentos", disse o general de brigada Sean Stinchon, comandante geral do Comando de Contrainteligência do Exército.

(Reportagem de Andrew Goudsward)