Trump quer se reunir pessoalmente com Putin na próxima semana, diz jornal

Ao observar que houve um "grande progresso" durante a reunião, Trump escreveu no Truth Social: "Todos concordam que essa guerra deve chegar ao fim, e trabalharemos para isso nos próximos dias e semanas".

Trump, que prometeu acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia no "primeiro dia" durante sua campanha presidencial, realizou várias ligações telefônicas com Putin e se reuniu com Zelenskiy desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

No entanto, nas últimas semanas, ele tem ficado cada vez mais frustrado com Moscou devido à falta de progresso no sentido de encerrar o conflito de três anos.