Desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025, segundo menor resultado desde 2016

BRASÍLIA (Reuters) - O desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025 em relação ao mesmo período de um ano antes, mostraram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta quinta-feira, registrando o segundo resultado mais baixo da série histórica iniciada em 2016.

A partir de imagens de satélites obtidas pelo Deter, sistema de monitoramento do Inpe, também foi verificado que o desmatamento no Pantanal caiu 72% no mesmo período de comparação, enquanto o desmatamento no Cerrado registrou queda de 20,8%.

Para o Observatório do Clima, o resultado do desmatamento na Amazônia interrompe o ciclo de queda que vinha se desenhando desde 2023, mas não é de todo negativo.