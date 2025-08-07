EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

(Reuters) - Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de US$50 milhões por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, disse a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, nesta quinta-feira.

Em um vídeo postado no X, Bondi acusou Maduro de colaborar com grupos como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa.

Antes, os EUA estavam oferecendo uma recompensa de US$25 milhões por informações relacionadas a Maduro, de acordo com o Departamento de Estado.