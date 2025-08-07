Gaza registra maior número mensal de casos de desnutrição aguda em crianças, diz OMS

GENEBRA (Reuters) - Gaza registrou seu maior número mensal de desnutrição aguda em crianças, com o aumento das mortes relacionadas à fome no enclave, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde nesta quinta-feira.

"Em julho, cerca de 12.000 crianças com menos de cinco anos foram identificadas como tendo desnutrição aguda em Gaza, o maior número mensal já registrado", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sede da entidade em Genebra.

Pelo menos 99 pessoas morreram, incluindo 64 adultos e 35 crianças, entre elas 29 com menos de 5 anos de idade, desde o início deste ano até 29 de julho, disse Tedros.