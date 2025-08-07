Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

“Esse é um fundo superavitário e líquido. A demanda pela garantia FGE caiu muito nos últimos anos”, disse uma das fontes. “Os detalhes estão sendo definidos e devem sair até a semana que vem”, acrescentou.

O plano prevê que os tomadores dos empréstimos com condições especiais terão que manter os empregos, como contrapartida para o acesso aos recursos. A expectativa é que o crédito seja oferecido com juros reduzidos e prazo de carência.

Além do uso do FGE, outros programas de crédito estão sendo desenhados pelo governo, segundo duas das fontes.