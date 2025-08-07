Helicópteros resgatam pessoas presas após enchentes em rota de peregrinação na Índia

Dhami afirmou que a destruição foi "maciça" e que o número de pessoas desaparecidas ainda estava sendo estimado.

"Se o tempo nos favorecer, resgataremos todas as pessoas até amanhã", disse ele à Reuters, referindo-se aos esforços de resgate.

As autoridades disseram que cerca de 400 pessoas retidas em Gangotri estavam sendo resgatadas por via aérea, com nove militares e sete civis entre os desaparecidos.

Parentes de pessoas desaparecidas se reuniram na base do helicóptero no vilarejo de Matli, procurando desesperadamente por seus entes queridos.

Mandeep Panwar disse que queria chegar a Dharali, onde seu irmão administrava um hotel e está entre os desaparecidos desde terça-feira.

"Se você viu os vídeos, nosso hotel foi o primeiro a ser atingido pela enxurrada. Não tive notícias do meu irmão e ele está desaparecido desde então", declarou Panwar.