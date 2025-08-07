Holanda descarta reconhecimento do Estado palestino por enquanto

AMSTERDÃ (Reuters) - O governo holandês descartou a possibilidade de reconhecer um Estado palestino, por ora, apesar da crescente preocupação pública com Gaza, mas disse que as ações de Israel no território devastado pela guerra estavam corroendo sua própria segurança.

A posição da Holanda contrasta com a de alguns aliados da Otan, principalmente a França, que afirmou que reconhecerá o Estado palestino em setembro. O Reino Unido anunciou que também o fará, a menos que Israel tome medidas para aliviar o sofrimento em Gaza -- onde a fome extrema se espalha -- e concorde com um cessar-fogo.

"A Holanda não está planejando reconhecer um Estado palestino neste momento", disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp, em um debate de emergência sobre Gaza com parlamentares chamados de volta das férias de verão.