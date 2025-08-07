Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

Por Jack Queen

(Reuters) - Uma juíza federal suspendeu temporariamente nesta quinta-feira a construção de um novo centro de detenção de imigrantes na Flórida, apelidado de "Alligator Alcatraz" (Alcatraz dos Jacarés), enquanto se desenrola uma ação judicial sobre seu impacto ambiental.

Em uma audiência em Miami, a juíza distrital Kathleen Williams bloqueou novas construções no local, em Everglades, na Flórida, até 12 de agosto, mas não suspendeu as operações nem interferiu no trabalho dos funcionários do local. Esperava-se que Williams emitisse uma ordem por escrito ainda nesta quinta-feira.