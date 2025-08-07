Kremlin diz que Trump e Putin se reunirão em breve enquanto Ucrânia busca papel para Europa

Trump ameaçou com novas sanções a partir de sexta-feira contra a Rússia e os países que compram suas exportações, a menos que Putin concorde em encerrar o conflito de três anos e meio, o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Perguntado se o prazo de sexta-feira para concordar com um cessar-fogo ainda estava de pé, Trump disse aos repórteres: "Dependerá dele. Vamos ver o que ele tem a dizer".

Na quarta-feira, ele impôs tarifas mais altas contra a Índia pela compra de petróleo russo e disse que outras tarifas adicionais semelhantes podem ser aplicadas à China, o outro principal comprador de petróleo bruto russo. Não ficou claro se ele anunciaria outras medidas após o término do prazo de sexta-feira.

O assessor do Kremlin Yuri Ushakov disse que a Rússia e os EUA concordaram em realizar uma cúpula entre Putin e Trump "nos próximos dias".

As movimentações sobre uma possível reunião bilateral ocorrem após uma reunião de três horas na quarta-feira entre o enviado de Trump, Steve Witkoff, e Putin em Moscou.

Putin, em uma reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, disse que os Emirados Árabes Unidos seriam um local "totalmente adequado" para a reunião, mas não chegou a confirmar que o país do Golfo seria o anfitrião.