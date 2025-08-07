Lula e premiê da Índia conversam em meio à ofensiva tarifária de Trump

"Os líderes discutiram o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais. Brasil e Índia são, até o momento, os dois países mais afetados", diz nota do Planalto.

"Recordaram, ainda, a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$20 bilhões até 2030. Para isso, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Trocaram informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, incluindo o PIX e a UPI indiana."

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com níveis mais baixos para setores como aeronaves, energia e suco de laranja, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

Na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos, elevando a tarifa total também para 50%. A tarifa adicional, que entrará em vigor em 28 de agosto, tem como objetivo penalizar a Índia por continuar comprando petróleo russo, disse o presidente norte-americano.

A nota do Planalto informa ainda que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, irá a Índia em outubro, com uma comitiva de empresários e ministros do governo, tratar da cooperação em várias áreas.

Lula disse à Reuters na quarta-feira que o telefonema a Modi seria parte de uma rodada de conversas que fará com os líderes dos países do Brics para uma reação às tarifas impostas pelo governo norte-americano.