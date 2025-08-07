Lula e premiê da Índia conversam em meio à ofensiva tarifária de Trump

Por Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA/BENGALURU (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversaram por telefone nesta quinta-feira, informaram seus gabinetes, discutindo uma ampla gama de tópicos que incluíram as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos de ambos os países.
Lula confirmou uma visita de Estado à Índia no início de 2026 durante a ligação, que ocorreu um dia depois que ele disse à Reuters que iniciaria uma conversa entre o grupo de países do Brics -- grupo que inclui China, Rússia e África do Sul -- sobre como lidar com as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.
"Os líderes discutiram o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais. Brasil e Índia são, até o momento, os dois países mais afetados", diz nota do Planalto.
"Recordaram, ainda, a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$20 bilhões até 2030. Para isso, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Trocaram informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, incluindo o PIX e a UPI indiana."
Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com níveis mais baixos para setores como aeronaves, energia e suco de laranja, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.
Na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos, elevando a tarifa total também para 50%. A tarifa adicional, que entrará em vigor em 28 de agosto, tem como objetivo penalizar a Índia por continuar comprando petróleo russo, disse o presidente norte-americano.
A nota do Planalto informa ainda que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, irá a Índia em outubro, com uma comitiva de empresários e ministros do governo, tratar da cooperação em várias áreas.
Lula disse à Reuters na quarta-feira que o telefonema a Modi seria parte de uma rodada de conversas que fará com os líderes dos países do Brics para uma reação às tarifas impostas pelo governo norte-americano.
"Não há nenhuma articulação com os Brics, mas vai ter", disse Lula.
"Amanhã (quinta-feira) eu vou ligar para o 'presidente' Modi, depois eu vou ligar para o presidente Xi Jinping, depois vou ligar para os outros presidentes e vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro dessa situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão."
O gabinete de Modi, em seu comunicado, não mencionou explicitamente Trump ou as tarifas dos EUA, mas disse que "os dois líderes trocaram opiniões sobre várias questões regionais e globais de interesse mútuo".
A Índia já está sinalizando que pode tentar reequilibrar suas parcerias globais após a onda de tarifas de Trump sobre produtos indianos.
Modi está se preparando para sua primeira visita à China em mais de sete anos, o que sugere um possível realinhamento diplomático em meio às crescentes tensões com Washington. O líder indiano visitou Lula em Brasília no mês passado.
(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Devika Nair, em Bengaluru)
