Maior incêndio florestal da França desde 1949 perde intensidade mas ainda não está sob controle

Três pessoas estão desaparecidas e duas pessoas, incluindo um bombeiro, estão em estado crítico, disseram as autoridades locais.

Imagens de drones mostraram faixas de terra carbonizada depois que o fogo varreu uma área uma vez e meia maior do que Paris.

O incêndio, a cerca de 100 km da fronteira com a Espanha, não muito longe do Mar Mediterrâneo, espalhou-se com rapidez incomum, impulsionado por ventos fortes e vegetação muito seca, após meses de seca na região.

Agora está avançando mais lentamente, disse a ministra do Meio Ambiente, Agnes Pannier-Runacher, à rádio France Info na manhã de quinta-feira.

"A noite foi mais fria, o fogo está progredindo mais lentamente, mas continua sendo o incêndio florestal mais significativo que a França já sofreu desde 1949", declarou Pannier-Runacher.

"Trata-se de um incêndio florestal que é consequência da mudança climática, da seca nessa região", acrescentou.