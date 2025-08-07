Pai de Gaza que perdeu filho por desnutrição se esforça para salvar os outros filhos

Najjar, 43 anos, segurava um atestado médico que mostra que Naim morreu em 28 de março de 2024. A família inteira foi desalojada por quase dois anos de ataques aéreos israelenses.

Os Najjars estavam acostumados a comer três refeições por dia antes do início da guerra em outubro de 2023 -- depois que militantes palestinos liderados pelo Hamas atacaram Israel -- mas agora eles só podem sonhar com alimentos simples, como pão, arroz, frutas e legumes.

O irmão de Naim, Adnan, de 20 anos, concentra-se em cuidar de seus outros irmãos, levantando-se todas as manhãs às 5h30 para percorrer cautelosamente as montanhas de escombros de Gaza e encontrar uma cozinha de sopa enquanto a guerra se alastra nas proximidades.

"Juro que não tenho sal em casa, juro que imploro por um grão de sal", disse a mãe de Naim, Najwa, 40 anos.

"As pessoas falam sobre Gaza, Gaza, Gaza. Venham ver as crianças de Gaza. Aqueles que não acreditam, venham ver como as crianças de Gaza estão morrendo. Não estamos vivendo, estamos morrendo lentamente", afirmou ela.

Mais cinco pessoas morreram de desnutrição e fome na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do enclave na quarta-feira, elevando o número de mortes por essas causas para pelo menos 193 palestinos, incluindo 96 crianças, desde o início da guerra.