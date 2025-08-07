Petrobras tem lucro líquido de R$26,65 bi no 2º tri

Na comparação com o primeiro trimestre, o lucro líquido recuou 24,3%.

Em contrapartida, desconsiderando os eventos exclusivos do período, o lucro líquido alcançou R$23,19 bilhões, cerca de 2% inferior ao primeiro trimestre, quando o Brent médio estava 11,56% mais alto.

"Tivemos uma excelente performance operacional no segundo trimestre, impulsionada pela implementação de novos sistemas de produção e por uma melhoria na eficiência dos campos em operação", disse o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, no relatório.

Esses fatores, segundo o executivo, permitiram aumentar o volume de óleo e gás, "refletindo positivamente nos resultados financeiros e mitigando os impactos da queda no preço do Brent".

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da Petrobras totalizou R$52,26 bilhões entre abril e junho, alta de 5,1% versus o mesmo período de 2024.

Entre abril e junho, a companhia registrou que o petróleo Brent, referência internacional, teve média de US$67,82, queda de 20,2% em relação ao mesmo período do ano passado e recuo de 10,4% na comparação com o primeiro trimestre.