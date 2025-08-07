Petrobras tem lucro líquido de R$26,65 bi no 2º tri

Por Marta Nogueira
RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras registrou lucro líquido de R$26,65 bilhões no segundo trimestre, em um período marcado por um aumento da produção de petróleo, mas também por um recuo do preço do petróleo Brent no mercado global, segundo relatório financeiro publicado nesta quinta-feira.
O resultado reverteu um prejuízo líquido de R$2,6 bilhões no mesmo período do ano anterior, que havia sido impactado por fortes efeitos tributários e cambiais.
Na comparação com o primeiro trimestre, o lucro líquido recuou 24,3%.
Em contrapartida, desconsiderando os eventos exclusivos do período, o lucro líquido alcançou R$23,19 bilhões, cerca de 2% inferior ao primeiro trimestre, quando o Brent médio estava 11,56% mais alto.
"Tivemos uma excelente performance operacional no segundo trimestre, impulsionada pela implementação de novos sistemas de produção e por uma melhoria na eficiência dos campos em operação", disse o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, no relatório.
Esses fatores, segundo o executivo, permitiram aumentar o volume de óleo e gás, "refletindo positivamente nos resultados financeiros e mitigando os impactos da queda no preço do Brent".
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da Petrobras totalizou R$52,26 bilhões entre abril e junho, alta de 5,1% versus o mesmo período de 2024.
Entre abril e junho, a companhia registrou que o petróleo Brent, referência internacional, teve média de US$67,82, queda de 20,2% em relação ao mesmo período do ano passado e recuo de 10,4% na comparação com o primeiro trimestre.
Com o resultado, a Petrobras aprovou um pagamento de R$8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares aos acionistas.
A petroleira estatal publicou em julho que sua produção média no Brasil no segundo trimestre foi de 2,32 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo, o que representou uma alta de 7,6% na comparação anual e um avanço de 4,8% em relação ao primeiro trimestre.
(Por Marta Nogueira; reportagem adicional de Andre Romani)
