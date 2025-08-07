Plano dos EUA prevê desarmamento do Hezbollah até final do ano e retirada israelense

O ministro da Informação do Líbano, Paul Morcos, disse após a reunião do gabinete nesta quinta-feira que o gabinete aprovou apenas os objetivos do plano de Barrack, mas não o discutiu por completo.

"Não nos aprofundamos nos detalhes ou componentes da proposta dos EUA. Nossa discussão e decisão se limitaram a seus objetivos", disse Morcos.

Os objetivos da proposta dos EUA incluiriam a eliminação gradual da presença armada de atores não estatais, incluindo o Hezbollah, o envio de forças libanesas para as principais áreas internas e de fronteira, a garantia da retirada de Israel das cinco posições, a resolução de questões relativas a prisioneiros por meio de conversações indiretas e a demarcação permanente das fronteiras do Líbano com Israel e a Síria.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O gabinete do primeiro-ministro israelense não quis comentar, enquanto o Ministério da Defesa não respondeu imediatamente.

O Hezbollah não fez nenhum comentário imediato sobre a proposta, mas três fontes políticas disseram à Reuters que os ministros do grupo apoiado pelo Irã e seus aliados muçulmanos xiitas se retiraram da reunião de gabinete desta quinta-feira em protesto contra as discussões sobre a proposta.