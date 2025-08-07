Rubio ordena que diplomatas dos EUA lancem campanha de lobby contra lei de tecnologia da UE

A DSA é uma lei histórica que tem como objetivo tornar o ambiente on-line mais seguro e justo, obrigando os gigantes da tecnologia a fazer mais para combater o conteúdo ilegal, incluindo discurso de ódio e material de abuso sexual infantil.

Trump fez do combate à censura -- particularmente o que ele vê como a sufocação de vozes conservadoras on-line -- um dos principais temas de seu governo. As principais autoridades dos EUA, incluindo o vice-presidente JD Vance, concentraram-se nas autoridades e regulamentações europeias, acusando-as de "censurar" os norte-americanos, uma acusação que a União Europeia rejeita.

O telegrama, cujo título o descrevia como uma "solicitação de ação", encarregava os diplomatas norte-americanos das embaixadas dos EUA na Europa de se envolverem regularmente com os governos da UE e as autoridades de serviços digitais para transmitir as preocupações dos EUA sobre a DSA e os custos financeiros para as empresas de tecnologia dos EUA.

"Os postos devem concentrar esforços para criar o apoio do governo anfitrião e de outras partes interessadas para revogar e/ou alterar o DSA ou leis nacionais ou da UE relacionadas que restrinjam a expressão on-line", disse o telegrama em sua seção "objetivo", referindo-se às missões diplomáticas norte-americanas.

Ele forneceu sugestões específicas aos diplomatas dos EUA sobre como a lei da UE pode ser alterada e os pontos de discussão para ajudá-los a apresentar esse argumento.

O Departamento de Estado não fez comentários para esta matéria. O escritório da chefe de tecnologia da UE, Henna Virkkunen, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.