Rússia e Índia falam em "parceria estratégica" após aumento de tarifas de Trump

A imposição de Trump de uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos da Índia, que entrará em vigor em 28 de agosto, sinaliza a mais séria queda nas relações EUA-Índia desde o retorno dele ao cargo em janeiro, ameaçando interromper o acesso da Índia ao seu maior mercado de exportação.

"Estamos comprometidos com uma cooperação ainda mais ativa para formar uma nova, mais justa e sustentável ordem mundial, garantir a supremacia do direito internacional e combater conjuntamente os desafios e ameaças modernos", disse Shoigu a Doval em comentários televisionados.

Segundo a Interfax, Doval afirmou: "Estabelecemos agora relações muito boas, que valorizamos muito, uma parceria estratégica entre nossos países".

Índia e China se tornaram os principais compradores de petróleo russo desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, precipitando os esforços ocidentais para sufocar a economia russa.

Trump ameaçou tomar medidas contra os países que compram petróleo russo antes de anunciar a nova tarifa sobre os produtos indianos, que elevou o imposto total para 50%.

Na terça-feira, o Kremlin acusou os Estados Unidos de exercerem pressão comercial ilegal sobre Nova Délhi, dizendo que a Índia tem o direito de negociar com quem quiser.