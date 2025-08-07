Terra teve terceiro julho mais quente já registrado, incluindo recorde na Turquia, dizem cientistas da UE

De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia, a temperatura média do ar na superfície global atingiu 16,68°C em julho, 0,45°C acima da média registrada entre 1991 e 2020 para o mês.

"Dois anos depois do mês de julho mais quente já registrado, a recente série de recordes de temperatura global chegou ao fim -- por enquanto", disse Carlo Buontempo, diretor do C3S.

"Mas isso não significa que a mudança climática tenha parado. Continuamos a testemunhar os efeitos de um mundo em aquecimento em eventos como calor extremo e inundações catastróficas em julho."

Embora não tenha sido tão quente quanto o recorde de julho de 2023 e o segundo mais quente de julho de 2024, a temperatura média da superfície da Terra no mês passado ainda estava 1,25°C acima do período pré-industrial entre 1850 e 1900, quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis em escala industrial.

Além disso, o período de 12 meses, de agosto de 2024 a julho de 2025, foi 1,53°C mais quente do que os níveis pré-industriais, ultrapassando o limite de 1,5°C estabelecido como máximo no Acordo de Paris, que buscou conter o aquecimento global e entrou em vigor em 2016.

A principal causa da mudança climática é a liberação de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis.