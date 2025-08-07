Trump defende que países do Oriente Médio se juntem aos Acordos de Abraão

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que é importante que os países do Oriente Médio se juntem aos Acordos de Abraão, que visam normalizar os laços diplomáticos com Israel, dizendo que isso garantirá a paz na região.

"Agora que o arsenal nuclear que está sendo 'criado' pelo Irã foi totalmente OBLITERADO, é muito importante para mim que todos os países do Oriente Médio se juntem aos Acordos de Abraão", escreveu Trump em uma postagem na mídia social.

Como parte dos Acordos de Abraão, assinados durante o primeiro mandato de Trump, quatro países de maioria muçulmana concordaram em normalizar as relações diplomáticas com Israel após a mediação dos EUA. Os esforços para expandir os acordos foram complicados por um número crescente de mortes e fome em Gaza.