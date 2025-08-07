Trump e Putin podem se reunir na próxima semana, diz autoridade russa

"Não ouvi falar de nenhuma reunião planejada com o presidente Zelenskiy, mas não estou por dentro do assunto", acrescentou.

Não houve nenhuma reunião entre os líderes dos EUA e da Rússia desde que Putin e o ex-presidente Joe Biden se reuniram em Genebra, em junho de 2021.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, citando o que chamou de ameaças à sua segurança. Kiev e seus aliados ocidentais classificaram a invasão como uma apropriação de terras no estilo imperial.

Trump havia prometido acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, mas quase sete meses após o início de seu segundo mandato, o tema segue como uma promessa não cumprida.

Em comentários a jornalistas, Polyanskiy aproveitou para condenar qualquer plano israelense de tomada da Faixa de Gaza.

"Achamos que esse é um passo muito ruim em uma direção absolutamente errada e condenamos esse tipo de ação", declarou.