Trump instrui Departamento de Comércio a criar novo Censo nos EUA

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que instruiu o Departamento de Comércio a criar um novo Censo que exclui imigrantes sem documentos, revisitando uma iniciativa de seu primeiro mandato que foi posteriormente rejeitada pelos tribunais e revertida por seu sucessor.
Trump anunciou seu novo ataque ao Censo em uma publicação matinal no Truth Social, afirmando que a contagem populacional deveria ser "baseada em fatos e números atuais" e nos resultados da eleição presidencial de 2024.
"Pessoas que estão em nosso país ilegalmente não serão contabilizadas no censo", disse ele.
Trump há muito tempo se opõe à inclusão de imigrantes sem documentos no Censo, que é usado para determinar a distribuição de recursos pelo Congresso, e assinou um memorando semelhante no último ano de seu primeiro mandato.
Essa medida foi posteriormente contestada judicialmente, com os tribunais decidindo que apenas o Congresso tem autoridade para definir quem é contabilizado. O ex-presidente Joe Biden reverteu a política de exclusão de Trump com um decreto ao assumir o cargo em 2021.
A mais recente iniciativa ocorre em meio a uma campanha nacional do governo Trump para prender imigrantes que estão ilegalmente no país e deportar milhões de pessoas, ações que geraram dezenas de processos judiciais.
A iniciativa está prejudicando o índice de aprovação de Trump, segundo uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos. Ela mostrou que as táticas agressivas utilizadas – incluindo batidas em locais de trabalho, muitas vezes por agentes do governo mascarados – deixaram o índice de aprovação pública de Trump em relação à imigração em 41%, o menor desde seu retorno ao cargo.
(Reportagem de Andrea Shalal, Doina Chiacu e Brendan O'Brien)
