Trump instrui Departamento de Comércio a criar novo Censo nos EUA

Trump há muito tempo se opõe à inclusão de imigrantes sem documentos no Censo, que é usado para determinar a distribuição de recursos pelo Congresso, e assinou um memorando semelhante no último ano de seu primeiro mandato.

Essa medida foi posteriormente contestada judicialmente, com os tribunais decidindo que apenas o Congresso tem autoridade para definir quem é contabilizado. O ex-presidente Joe Biden reverteu a política de exclusão de Trump com um decreto ao assumir o cargo em 2021.

A mais recente iniciativa ocorre em meio a uma campanha nacional do governo Trump para prender imigrantes que estão ilegalmente no país e deportar milhões de pessoas, ações que geraram dezenas de processos judiciais.

A iniciativa está prejudicando o índice de aprovação de Trump, segundo uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos. Ela mostrou que as táticas agressivas utilizadas – incluindo batidas em locais de trabalho, muitas vezes por agentes do governo mascarados – deixaram o índice de aprovação pública de Trump em relação à imigração em 41%, o menor desde seu retorno ao cargo.

(Reportagem de Andrea Shalal, Doina Chiacu e Brendan O'Brien)