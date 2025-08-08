Astronautas da Crew-10, da Nasa, partem da estação espacial após cinco meses de missão

WASHINGTON (Reuters) - Quatro astronautas da missão Crew-10 da Nasa partiram da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX, rumo a um pouso na costa oeste dos EUA na manhã de sábado, após uma missão de rotação de tripulação de cinco meses no laboratório em órbita.

As astronautas norte-americanas Nichole Ayers e Anne McClain, a comandante da Crew-10, embarcaram na cápsula Dragon na tarde desta sexta-feira, juntamente com o astronauta japonês Takuya Onishi e o cosmonauta russo Kirill Peskov, antes de uma viagem de 17,5 horas de volta à Terra para um local de aterrissagem na costa da Califórnia.

A tripulação de quatro pessoas foi lançada à ISS em 14 de março em uma missão de rotina que substituiu a tripulação da Crew-9, que incluía os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams, o par de astronautas deixado na estação pela cápsula Starliner da Boeing.