Azerbaijão e Armênia assinarão acordo de paz, diz Casa Branca

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, devem chegar à Casa Branca para conversações e para a cerimônia de assinatura no começo da tarde, disse uma das autoridades.

O acordo inclui direitos exclusivos de desenvolvimento dos EUA para um corredor de trânsito estratégico através do sul do Cáucaso, apelidado de "Rota Trump para Paz e Prosperidade Internacional".

"O que vai acontecer aqui com a Rota Trump é que não se trata de caridade. Trata-se de uma entidade altamente investível", afirmou uma autoridade de alto escalão do governo, acrescentando que pelo menos nove empresas entraram em contato nos últimos dias para discutir possíveis investimentos.

Autoridades de alto escalão do governo disseram aos repórteres que o acordo foi o primeiro a encerrar um dos vários conflitos congelados na periferia da Rússia desde o fim da Guerra Fria e que ele enviaria um sinal poderoso para toda a região.

"Não se trata apenas da Armênia. Não se trata apenas do Azerbaijão. Trata-se de toda a região, e eles sabem que essa região será mais segura e próspera com o presidente Trump", declarou uma autoridade de alto escalão do governo.

Armênia e Azerbaijão estão em conflito desde o final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh -- uma região azerbaijana que tinha uma população majoritariamente de etnia armênia -- se separou do Azerbaijão com o apoio da Armênia. Tanto a Armênia quanto o Azerbaijão conquistaram a independência da União Soviética em 1991.