China acusa Filipinas de "brincar com fogo" em relação a Taiwan

PEQUIM (Reuters) - A China acusou as Filipinas nesta sexta-feira de "brincar com fogo", depois que o presidente Ferdinand Marcos Jr. disse que a nação do Sudeste Asiático seria envolvida em qualquer conflito entre a China e os Estados Unidos sobre Taiwan.

A China estava respondendo às falas feitas por Marcos durante uma visita de Estado à Índia de que a proximidade das Filipinas com Taiwan e a grande comunidade filipina em Taiwan tornariam necessário o envolvimento em tal conflito.

"A 'proximidade geográfica' e as 'grandes populações no exterior' não são desculpas para um país interferir nos assuntos internos de outros", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.