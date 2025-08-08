EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

A visita ocorre em meio a uma crescente atenção voltada para as visões de política externa de Vance, à medida que ele emerge como uma figura-chave no governo do presidente Donald Trump e sua possível escolha como sucessor.

Questionado sobre o plano britânico de reconhecer um Estado palestino, Vance disse que EUA e Reino Unido têm um objetivo comum para resolver a crise no Oriente Médio, acrescentando: "Podemos ter algumas divergências sobre como exatamente atingir esse objetivo, e falaremos sobre isso hoje."

Vance reiterou que os EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirmando não saber o que esse reconhecimento realmente significava, "dada a falta de um governo funcional lá".

O Reino Unido, por outro lado, adotou uma postura mais dura contra Israel, declarando sua intenção de reconhecer um Estado palestino, juntamente com a França e o Canadá, para pressionar o líder israelense Benjamin Netanyahu sobre o conflito e a crise humanitária em Gaza.

Perto da Chevening House, um pequeno grupo de manifestantes se reuniu, alguns agitando bandeiras palestinas e um segurando uma placa com um meme de Vance. Outros protestos também estão planejados durante a visita.

Questionado por um repórter sobre a sugestão de Trump esta semana de que Vance seria seu provável herdeiro para a eleição presidencial de 2028, o vice-presidente disse que seu foco atual é fazer um "bom trabalho" para os norte-americanos.