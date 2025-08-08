EUA e Rússia planejam acordo de trégua que consolidaria ganhos de Putin na Ucrânia, diz Bloomberg

A Reuters não pôde verificar imediatamente os detalhes incluídos na reportagem.

Putin reivindica quatro regiões ucranianas -- Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson -- bem como a península da Crimeia, no Mar Negro, que ele anexou em 2014. Neste momento, suas forças não controlam totalmente todo o território das quatro regiões.

A Ucrânia já havia sinalizado anteriormente que estava disposta a ser flexível na busca pelo fim de uma guerra que devastou suas cidades e vilas e matou um grande número de seus soldados e cidadãos.

Entretanto, aceitar a perda de cerca de um quinto do território ucraniano seria muito doloroso e politicamente desafiador para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e seu governo.

De acordo com o suposto acordo, segundo a Bloomberg, a Rússia interromperia sua ofensiva nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia ao longo das linhas de batalha atuais.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem se esforçado para reconstruir as relações com a Rússia e buscado acabar com a guerra, embora em seus comentários públicos ele tenha oscilado entre a admiração e a crítica contundente a Putin.