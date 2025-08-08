EUA orientam agências federais a remover registros de status de vacinação contra Covid de funcionários

WASHINGTON (Reuters) - O Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA emitiu uma nova diretriz na sexta-feira ao orientar todos os órgãos federais a eliminar qualquer registro do status de vacinação contra a Covid-19 de um funcionário, descumprimento anterior de ordem de vacinação ou solicitações de isenções dessa ordem.

"As coisas saíram do controle durante a pandemia, e os funcionários federais foram demitidos, punidos ou afastados por simplesmente tomarem uma decisão médica pessoal", disse o diretor do escritório, Scott Kupor, em um comunicado. "Isso nunca deveria ter acontecido."

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)