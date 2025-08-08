Índia suspende planos de comprar armas dos EUA após tarifas de Trump, diz Reuters

O presidente tem um histórico de voltar atrás em relação às tarifas e a Índia afirmou que continua ativamente envolvida em discussões com Washington. Uma das pessoas disse que as compras de defesa poderiam ser feitas assim que a Índia tivesse clareza sobre as tarifas e a direção dos laços bilaterais, mas "não tão cedo quanto se espera".

Não foram dadas instruções por escrito para pausar as compras, afirmou outra autoridade, indicando que Nova Délhi tem a opção de reverter rapidamente o curso, embora não haja "nenhum movimento, pelo menos por enquanto".

Após a publicação desta reportagem, o governo da Índia divulgou um comunicado que atribuiu a uma fonte do Ministério da Defesa descrevendo as notícias de uma pausa nas negociações como "falsas e fabricadas". O documento também informou que a aquisição estava progredindo de acordo com os "procedimentos existentes".

Nova Délhi, que forjou uma parceria estreita com os Estados Unidos nos últimos anos, disse que está sendo alvo de uma perseguição injusta e que Washington e seus aliados europeus continuam a negociar com Moscou quando é de seu interesse.

A Reuters está informando pela primeira vez que as discussões sobre as compras pela Índia de veículos de combate Stryker fabricados pela General Dynamics Land Systems e mísseis antitanque Javelin desenvolvidos por Raytheon e Lockheed Martin foram interrompidas devido às tarifas.

Em fevereiro, Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciaram planos para buscar a aquisição e a produção conjunta desses itens.