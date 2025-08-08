Lula diz que vai telefonar para China para que compre US$1 bi em pés de frango

Lula disse à Reuters na quarta-feira que ligaria para os líderes dos países do Brics para uma reação às tarifas impostas pelo governo norte-americano. Na quinta-feira, ele conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com níveis mais baixos para setores como aeronaves, energia e suco de laranja, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

O plano de contingência do governo brasileiro para apoiar setores e empresas mais atingidos pelas tarifas deve ser anunciado por Lula até a próxima terça-feira, havia dito na quinta-feira o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

No discurso desta sexta-feira, Lula voltou a reclamar da atitude do ex-presidente e de seus filhos, citando especificamente a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto a autoridades dos Estados Unidos para que pressionem pela liberdade do pai e para que sancionem autoridades como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso da tentativa de golpe, entre outros.

Nesta sexta, Lula não citou nomes, mas referiu-se a Eduardo como um "moleque" e "traidor de 215 milhões de brasileiros", que, segundo o presidente, estaria nos EUA "pedindo para os americanos dar golpe neste país".

"O governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém. O presidente dos Estados Unidos aprenda a respeitar a soberania desse país. Aprenda a respeitar a soberania e a autonomia do Poder Judiciário brasileiro", disse Lula.