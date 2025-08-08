Israel aprova plano para assumir controle da Cidade de Gaza

A decisão foi tomada depois de várias tentativas fracassadas de mediar um cessar-fogo e em meio a um crescente clamor internacional diante das imagens de crianças palestinas famintas, destacando um desastre humanitário cada vez mais profundo no enclave destruído.

"As Forças de Defesa de Israel se prepararão para assumir o controle da Cidade de Gaza enquanto fornecem ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate", disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

Embora Netanyahu tenha dito na quinta-feira que Israel pretendia assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza, o plano aprovado na sexta-feira concentrou-se especificamente na extensa Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território, localizado ao norte.

O repórter Barak Ravid, do Axios, citando uma autoridade israelense, disse no X que o plano envolve a retirada de civis palestinos da Cidade de Gaza e o lançamento de uma ofensiva terrestre no local.

Perguntado se Israel, cujas forças dizem que já detêm cerca de 75% da estreita faixa costeira, ocuparia toda ela, Netanyahu afirmou a Bill Hemmer, do Fox News Channel, em uma entrevista na quinta-feira: "Pretendemos fazê-lo".

Mas ele disse que Israel quer entregar o território para que as forças árabes o governem. Ele não entrou em detalhes sobre os arranjos de governança ou quais países árabes poderiam estar envolvidos.