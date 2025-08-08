Israel enfrenta críticas no país e no exterior por plano de escalada da guerra em Gaza

No entanto, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, nomeado pelo presidente Donald Trump, disse à Reuters que alguns países pareciam estar pressionando Israel em vez de pressionar o grupo militante Hamas, cujo ataque mortal a Israel em 2023 deflagrou a guerra.

Em Israel, famílias de reféns mantidos por militantes em Gaza e líderes da oposição criticaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por uma decisão que, segundo eles, colocará a vida dos reféns em risco.

Aliados de extrema-direita da coalizão de Netanyahu têm pressionado por uma tomada total de Gaza como parte de sua promessa de erradicar os militantes do Hamas, embora os militares tenham alertado que isso poderia colocar em risco a vida dos reféns remanescentes mantidos pelos militantes.

O líder da oposição Yair Lapid classificou a decisão de enviar as forças israelenses para a Cidade de Gaza como um desastre, dizendo que ela desafiou a orientação dos militares e das autoridades de segurança.

Ele acusou os ministros de extrema-direita Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich de arrastarem Netanyahu para uma campanha prolongada que resultaria na morte de reféns e soldados.

Netanyahu disse a Bill Hemmer, do canal Fox News, em uma entrevista que foi ao ar na quinta-feira, que os militares pretendiam assumir o controle de toda a Faixa de Gaza.