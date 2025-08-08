Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, morre aos 97 anos

Lovell e seus companheiros de tripulação, Jack Swigert e Fred Haise, suportaram condições gélidas e apertadas, desidratação e fome por três dias e meio, enquanto elaboravam soluções engenhosas com o Controle da Missão em Houston para trazer a espaçonave danificada em segurança de volta à Terra.

"Um 'fracasso bem-sucedido' descreve exatamente o que a (Apollo) 13 foi -- porque foi um fracasso em sua missão inicial -- nada havia sido realmente realizado", disse Lovell à Reuters em 2010 em uma entrevista que marcou o 40º aniversário do voo.

O resultado, disse o ex-piloto de testes da Marinha, foi "um grande sucesso na capacidade das pessoas de pegar uma catástrofe quase certa e transformá-la em uma recuperação bem-sucedida".

A missão Apollo 13 ocorreu nove meses após Neil Armstrong ter se tornado a primeira pessoa a caminhar na Lua, quando deu "um salto gigantesco para a humanidade" durante a missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969.

Houve drama mesmo antes do lançamento da Apollo 13, em 11 de abril de 1970. Dias antes, o piloto reserva do módulo lunar inadvertidamente expôs a tripulação ao sarampo alemão, mas Lovell e Haise estavam imunes a ele. Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, não tinha imunidade ao sarampo e foi substituído no último minuto pelo astronauta novato Swigert.

De modo geral, a missão transcorreu sem problemas nos dois primeiros dias. Mas momentos depois que a tripulação terminou uma transmissão de TV mostrando como eles viviam no espaço, um fio exposto em um tanque de oxigênio do módulo de comando provocou uma explosão que danificou gravemente a espaçonave a 320.000 km da Terra. O acidente não apenas arruinou suas chances de pousar na Lua, mas colocou suas vidas em risco.