Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia projeto ao Congresso para modificar trechos

O governo também retirou da lei e irá publicar ainda nesta sexta-feira uma medida provisória, que passa a valer imediatamente, com a criação da Licença Ambiental Especial, um sistema que acelera o licenciamento para projetos avaliados como estratégicos pelo governo.

O projeto de lei, que será enviado com urgência ao Congresso, mantém mas faz alterações na Licença por Adesão e Compromisso (LAC), um dos pontos mais criticados por ambientalistas, mas restringe a sua aplicação.

O texto será mantido, mas foi retirado das possibilidades a sua aplicação em projetos considerados de médio impacto, permanecendo apenas os de baixo impacto. O texto do governo também retira da possibilidade de uso da LAC casos em que, mesmo com baixo impacto, haja necessidade de retirada de população do local.

Já no caso da Licença Ambiental Especial (LAE), que vem de uma emenda à lei, patrocinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o texto permanece praticamente o mesmo, explicou o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério Souza, mas passa a valer imediatamente -- o texto original previa seis meses para sua validade.

O texto prevê que o Conselho de Governo irá determinar quais são os projetos estratégicos que terão prioridade no licenciamento. Nesses casos, o órgão ambiental terá um ano, a partir da entrega dos estudos, para autorizar ou não o projeto.

A mudança na proposta, explica Souza, é apenas o ponto em que previa que o processo seria monofásico - ou seja, apenas uma licença para todas as etapas do processo. Agora, voltará a ser preciso licenças diferentes.