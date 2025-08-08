Netanyahu diz que objetivo de Israel não é dominar Gaza, mas libertar enclave do Hamas

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao chanceler alemão Friedrich Merz que o objetivo de Israel não é dominar Gaza, mas libertar Gaza do Hamas e permitir que um governo pacífico seja estabelecido lá, informou o gabinete do primeiro-ministro nesta sexta-feira.

Netanyahu expressou seu descontentamento com a decisão de Berlim de suspender as exportações de armas para Israel durante o telefonema com Merz nesta sexta-feira, acrescentou o gabinete.

(Reportagem de Alexander Cornwell)