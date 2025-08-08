Presidente chinês ordena resgate "total" após enchentes matarem 10 no noroeste da China

Yuzhong está situada entre ravinas e colinas de lodo soprado pelo vento em um dos maiores planaltos de loess do mundo. Isso a torna vulnerável a inundações repentinas e deslizamentos de terra devido à estrutura solta do solo, que se torna instável quando saturado de água.

Em um vídeo publicado pela CCTV, pode-se ver água barrenta na altura dos tornozelos correndo por uma estrada montanhosa ladeada por árvores arrancadas.

"A prioridade máxima deve ser fazer todos os esforços possíveis para procurar e resgatar pessoas desaparecidas, realocar e reassentar as pessoas ameaçadas, minimizar as vítimas e restaurar as comunicações e o transporte o mais rápido possível", disse Xi, segundo a CCTV.

Ele alertou os governos locais para que não sucumbam à "complacência e descuido" diante das recentes ocorrências de condições climáticas extremas, informou a CCTV.

Chuvas recordes atingiram o norte e o sul da China nas últimas semanas, o que os meteorologistas descrevem como eventos climáticos extremos ligados à mudança climática.

Chuvas fortes e inundações mataram pelo menos 60 pessoas no norte da China, incluindo Pequim, desde o final de julho.