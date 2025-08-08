Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

VARSÓVIA (Reuters) - Uma pausa no conflito na Ucrânia pode estar próxima, disse o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, na sexta-feira, depois de falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

Vladimir Putin e Donald Trump se reunirão nos próximos dias, informou o Kremlin na quinta-feira, enquanto o presidente dos Estados Unidos busca um avanço para acabar com a guerra na Ucrânia, agora em seu quarto ano, depois de expressar uma frustração crescente com seu colega russo e ameaçá-lo com novas sanções.

"Há certos sinais, e também temos uma intuição, de que talvez um congelamento do conflito -- não quero dizer o fim, mas um congelamento do conflito -- esteja mais próximo do que mais distante", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Há esperanças para isso."