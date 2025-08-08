Putin liga para Xi, Modi e outros líderes estrangeiros antes de reunião planejada com Trump

O presidente chinês, Xi Jinping, disse a Putin em um telefonema que a China está satisfeita em ver a Rússia e os Estados Unidos mantendo contato e melhorando os laços para avançar em uma resolução política para a crise na Ucrânia, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

A China é uma grande apoiadora da Rússia em seu confronto com o Ocidente, bem como o maior parceiro comercial da Rússia. Putin deve visitar a China em setembro para eventos que marcam o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin afirmou que Putin também discutiu suas conversas com Witkoff com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Trump anunciou esta semana uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos para penalizar Nova Dhéli por suas compras de petróleo russo.

"Tive uma conversa muito boa e detalhada com meu amigo, o presidente Putin. Agradeci a ele por compartilhar os últimos acontecimentos sobre a Ucrânia", disse Modi em uma publicação no X.

Na quinta-feira, Putin conversou com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que expressou o "total apoio da África do Sul às iniciativas de paz que ponham fim à guerra e contribuam para uma paz duradoura entre a Rússia e a Ucrânia".

O xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, encontrou-se com Putin em Moscou na quinta-feira, e Putin disse que os Emirados Árabes Unidos seriam um possível local para a cúpula Rússia-EUA.