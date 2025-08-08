Suspeito de matar quatro pessoas em bar de Montana é capturado após uma semana de buscas

(Reuters) - Um veterano do Exército dos Estados Unidos acusado de atirar fatalmente em quatro pessoas em um bar na pequena cidade de Anaconda, em Montana, no início deste mês, foi capturado após uma semana de buscas, disse o governador Greg Gianforte nesta sexta-feira.
O suspeito, Michael Brown, de 45 anos, foi capturado "perto da área de busca em Anaconda" por volta das 14h desta sexta-feira, horário local, disse o procurador-geral de Montana, Austin Knudsen, em um comunicado.
"O atirador de Anaconda, Michael Brown, foi preso", disse Gianforte no X.
"Estou orgulhoso do esforço incessante da polícia nesta semana para encontrar e prender Michael Paul Brown", disse Knudsen.
Brown era procurado pelo tiroteio no Owl Bar de Anaconda, que matou a bartender Nancy Lauretta Kelley, de 64 anos, e os clientes Daniel Edwin Baillie, 59 anos, David Allen Leach, 70 anos, e Tony Wayne Palm, 74 anos.
As autoridades disseram não saber de nenhum motivo para o assassinato. Membros da família disseram à mídia local que Brown, que serviu na guerra do Iraque, tinha um histórico de doença mental.
Kristian Kelley, filha da bartender assassinada, disse à CBS News que Brown "tinha alguns problemas de saúde mental, além de TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) por ter sido militar", disse Kelley à CBS.
"Nunca soube que ele fosse violento. Ele era uma pessoa que contava histórias bem estranhas e coisas do gênero."
O U.S. Marshals Service havia oferecido uma recompensa de US$7.500 por qualquer informação que levasse à captura de Brown após seu desaparecimento, dando início a uma busca nas montanhas próximas.
(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa e Brad Brooks no Colorado)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.