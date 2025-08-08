Trump anuncia acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia na Casa Branca

"Há muito tempo -- 35 anos -- eles lutaram e agora são amigos, e serão amigos por muito tempo", disse Trump em uma cerimônia de assinatura na Casa Branca, onde estava ladeado pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e pelo primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan.

A Armênia e o Azerbaijão estão em conflito desde o final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa do Azerbaijão habitada em sua maioria por armênios étnicos, separou-se do Azerbaijão com o apoio da Armênia. O Azerbaijão retomou o controle total da região em 2023, fazendo com que quase todos os 100.000 armênios étnicos do território fugissem para a Armênia.

Trump disse que os dois países haviam se comprometido a parar de lutar, abrir relações diplomáticas e respeitar a integridade territorial um do outro.

O acordo inclui direitos exclusivos de desenvolvimento dos EUA para um corredor de trânsito estratégico através do sul do Cáucaso que, segundo a Casa Branca, facilitaria maiores exportações de energia e outros recursos.

Trump disse que os Estados Unidos assinaram acordos separados com cada país para expandir a cooperação em energia, comércio e tecnologia, incluindo inteligência artificial.

Ele disse que as restrições também foram suspensas na cooperação de defesa entre o Azerbaijão e os Estados Unidos.