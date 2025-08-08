Trump diz que se reunirá com Putin em breve

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai se reunir em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, e o local será revelado em breve.

"Vou me reunir muito em breve com o presidente Putin. Teria sido mais cedo, mas acho que há acordos de segurança que, infelizmente, as pessoas têm que fazer", disse Trump a jornalistas.

(Reportagem de Andrea Shalal e Nandita Bose em Washington)