Trump e Putin se reunirão para discutir acordo de paz na Ucrânia no Alasca

Ao se dirigir aos repórteres na Casa Branca nesta sexta-feira, Trump sugeriu que um acordo envolveria alguma troca de terra.

"Haverá alguma troca de territórios para o bem de ambos", disse o presidente republicano.

Em seu discurso noturno à nação nesta sexta-feira, Zelenskiy disse que era possível chegar a um cessar-fogo, desde que fosse aplicada a pressão adequada sobre a Rússia. Ele disse que havia mantido mais de uma dúzia de conversas com líderes de diferentes países e que sua equipe estava em contato constante com os Estados Unidos.

Putin reivindica quatro regiões ucranianas -- Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson -- bem como a península da Crimeia, no Mar Negro, que ele anexou em 2014. Suas forças não controlam totalmente todo o território das quatro regiões.

Anteriormente, a Bloomberg News informou que autoridades norte-americanas e russas estavam trabalhando para chegar a um acordo que garantiria a ocupação de Moscou do território tomado durante sua invasão militar.

Uma autoridade da Casa Branca disse que a reportagem da Bloomberg era especulação. Um porta-voz do Kremlin não respondeu a um pedido de comentário.