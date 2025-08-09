Agência ambiental de Trump rescinde contrato com funcionários sindicalizados

A decisão deixa Trump mais próximo de seu objetivo de retirar de centenas de milhares de trabalhadores federais a capacidade de negociar coletivamente com as agências dos EUA. A eliminação dos acordos sindicais permitiria que os órgãos demitissem ou disciplinassem os funcionários com mais facilidade, de acordo com advogados que representam os funcionários federais.

"A EPA está trabalhando para implementar diligentemente as Ordens Executivas do Presidente Trump com relação à AFGE, incluindo 'Exclusões dos Programas Federais de Relações Trabalhistas e de Gestão', em conformidade com a lei", disse um porta-voz da EPA em um comunicado, referindo-se à ordem executiva que Trump emitiu em março.

A ordem envolve a remoção dos direitos de negociação coletiva em mais de 30 agências federais, incluindo a EPA, e atualmente está sendo contestada judicialmente por sindicatos que afirmam que ela viola a liberdade de expressão e as obrigações de negociar com os trabalhadores.

A EPA tinha mais de 16.000 funcionários em março de 2025, de acordo com os registros federais de RH. A agência disse em julho que reduziria o tamanho de sua força de trabalho em pelo menos 23% e fecharia seu escritório de pesquisa científica como parte do amplo esforço de Trump para reduzir o tamanho do governo federal.