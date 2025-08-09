Coreia do Norte começou a desmontar alto-falantes na fronteira, diz Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - As forças armadas da Coreia do Sul disseram neste sábado ter detectado que os militares norte-coreanos estão desmontando alguns alto-falantes de propaganda direcionados para o Sul em partes da área de fronteira, seguindo medida semelhante tomada pelos sul-coreanos.

É a primeira vez que Seul faz uma declaração desse tipo desde que o presidente Lee Jae Myung assumiu a presidência, há dois meses, e a Coreia do Sul começou a desmontar seus próprios alto-falantes.

Os militares disseram que é necessária uma confirmação adicional para saber se o desmantelamento está ocorrendo em todas as áreas, acrescentando que continuariam a monitorar as atividades relacionadas.