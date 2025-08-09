Índia abateu seis aeronaves militares paquistanesas em maio, diz chefe da força aérea

Em um evento na cidade de Bengaluru, no sul da Índia, o marechal-chefe da Força Aérea indiana, A.P. Singh, disse que a maioria das aeronaves paquistanesas foram derrubadas pelo sistema de mísseis terra-ar S-400 de fabricação russa da Índia. Ele citou dados de rastreamento eletrônico como confirmação dos ataques.

"Esse é, na verdade, o maior abate terra-ar já registrado", disse ele, provocando aplausos da plateia que incluía oficiais da força aérea em serviço, veteranos e funcionários do governo e da indústria.

Singh não mencionou o tipo de caça que foi abatido, mas disse que os ataques aéreos também atingiram um avião de vigilância adicional e "alguns caças F-16" que estavam estacionados em hangares em duas bases aéreas no sudeste do Paquistão.

Em uma publicação no X, o ministro da defesa do Paquistão acusou a Índia de desonestidade.

"Se a verdade está em questão, que ambos os lados abram seus inventários de aeronaves para verificação independente - embora suspeitemos que isso revelaria a realidade que a Índia procura obscurecer", disse ele.

"Essas narrativas cômicas, elaboradas por conveniência política interna, aumentam os graves riscos de erro de cálculo estratégico em um ambiente nuclearizado."