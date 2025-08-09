Assine UOL
Notícias

Índia abateu seis aeronaves militares paquistanesas em maio, diz chefe da força aérea

Por Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia abateu cinco caças paquistaneses e uma outra aeronave militar durante confrontos em maio, disse o chefe da força aérea da Índia no sábado, na primeira declaração pública do país após o pior conflito militar em décadas com seu vizinho.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, rejeitou a declaração, dizendo que a Índia não havia atingido ou destruído uma única aeronave paquistanesa.

Em um evento na cidade de Bengaluru, no sul da Índia, o marechal-chefe da Força Aérea indiana, A.P. Singh, disse que a maioria das aeronaves paquistanesas foram derrubadas pelo sistema de mísseis terra-ar S-400 de fabricação russa da Índia. Ele citou dados de rastreamento eletrônico como confirmação dos ataques.

"Esse é, na verdade, o maior abate terra-ar já registrado", disse ele, provocando aplausos da plateia que incluía oficiais da força aérea em serviço, veteranos e funcionários do governo e da indústria.

Singh não mencionou o tipo de caça que foi abatido, mas disse que os ataques aéreos também atingiram um avião de vigilância adicional e "alguns caças F-16" que estavam estacionados em hangares em duas bases aéreas no sudeste do Paquistão.

Em uma publicação no X, o ministro da defesa do Paquistão acusou a Índia de desonestidade.

"Se a verdade está em questão, que ambos os lados abram seus inventários de aeronaves para verificação independente - embora suspeitemos que isso revelaria a realidade que a Índia procura obscurecer", disse ele.

"Essas narrativas cômicas, elaboradas por conveniência política interna, aumentam os graves riscos de erro de cálculo estratégico em um ambiente nuclearizado."

Continua após a publicidade

Islamabad, cuja força aérea opera principalmente jatos de fabricação chinesa e F-16s dos EUA, já havia negado que a Índia tenha derrubado qualquer aeronave paquistanesa durante os combates de 7 a 10 de maio entre os vizinhos com armas nucleares.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário neste sábado.

O Paquistão afirmou que abateu seis aeronaves indianas durante os confrontos, incluindo um caça Rafale de fabricação francesa. A Índia reconheceu algumas perdas, mas negou ter perdido seis aeronaves.

(Reportagem adicional de Asif Shahzad en Islamabad e Idrees Ali em Washington)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.